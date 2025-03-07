Китай сделал заявление о мирном урегулировании войны в Украине

Китай стремится создать условия для урегулирования украинского кризиса путем поиска приемлемых договоренностей для обеих сторон конфликта. Пекин настаивает на мирном урегулировании.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает "Укринформ".

"В украинском вопросе наша позиция всегда была объективной и беспристрастной, наш голос всегда был спокойным и уравновешенным, а наша цель – создать условия и достичь консенсуса для мирного урегулирования и разрешения "украинского кризиса" (так в Китае называют войну в Украине – Ред.), – высказался дипломат КНР.

По его словам, Пекин поддерживает все инициативы, направленные на восстановление мира. Однако вместе с тем Ван И отмечает необходимость учета "комплексности причин "кризиса".

"Как говорит китайская пословица, нужен не один холодный день, чтобы заморозить три фута льда, и так же растопить этот лед невозможно за одну ночь. Никто не выигрывает в конфликте, но все выиграют в мире. За столом переговоров заканчивается конфликт и начинается мир", — заявил китайский министр.

Также он заявил, что якобы все стороны – и Россия, и Украина – стремятся достичь справедливого и продолжительного мира. В свою очередь Китай готов работать с международным сообществом, "чтобы продолжать играть свою конструктивную роль в решении "кризиса" и достижении крепкого мира", заявил министр МИД Китая.

Напомним, Reuters узнал один из вариантов мирного плана Франции, Британии и Украины. Одним из вариантов плана является частичное одномесячное перемирие, касающееся атак с воздуха и моря, а также атак, направленных на энергетическую инфраструктуру.

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