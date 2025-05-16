Китай сделал заявление о переговорах Украины и РФ в Стамбуле

Флаг Китая. / © Associated Press

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Китай надеется на то, что Украине и агрессорке России удастся достичь длительного мирного соглашения. Важно, чтобы она была приемлема для всех сторон войны.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, сообщает Le Figaro.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат переговоры с целью достижения справедливого, длительного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, чтобы добиться политического урегулирования полномасштабной войны", - заявил Цзянь.

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Напомним, издание Bloomberg пишет о том, что перспективы прекращения огня в Украине значительно снизились. Угасли они после того, как диктатора РФ Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию. Многие эксперты также сошлись на том, что у ее представителей нет полномочий по принятию каких-либо решений.

Украинская сторона также подвергла критике участников, которых Москва отправила в Турцию. Президент Владимир Зеленский высказался, что ее уровень больше похож на бутафорский.

Тем временем украинскую делегацию в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Мандат делегации Украины состоит в обсуждении вопроса о прекращении огня, заявил президент. По его словам, Путин не прилетел на переговоры, поэтому "мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего".

Дата публикации 12:09, 16.05.25 Количество просмотров 38 Ермак обнародовал видео встречи Украины, США, Турции