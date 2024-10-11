Китай сделал заявление о сотрудничестве с Украиной

Впрочем, Пекин до сих пор называет войну в Украине — "кризисом".

В Китае назвали Украину дружественной страной и заявили о готовности "взаимно выгодно" сотрудничать с Киевом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Отметим, что заявление прозвучало из Пекина после встречи помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня с украинским послом Украины Павлом Рябикиным. Кроме того, стороны также обменялись мнениями о политическом решении "украинского кризиса" — так китайские власти называют войну России.

"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина традиционно дружественные страны. Китай готов сотрудничать с Украиной для поддержки взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и способствовать постоянному развитию китайско-украинских отношений", — говорится в сообщении.

В свою очередь, украинский дипломат добавил, что Киев придает большое значение развитию отношений с Китаем, а также заверил в готовности активно содействовать сотрудничеству во всех сферах между двумя странами.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал страну, способную остановить вооруженную агрессию России. По мнению польского министра, кремлевский правитель РФ Владимир Путин остановится только тогда, когда поймет, что не может победить "приемлемую" цену.

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