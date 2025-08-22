Китай сделал заявление о своей роли в урегулировании войны в Украине

Китай / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Министерство иностранных дел Китая заявило о готовности играть роль в политическом урегулировании войны в Украине.

Об этом информирует Clash Report.

«Китай готов играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса (так Пекин называет войну — ред.)», — цитирует издание китайский МИД.

Реклама

К слову, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва якобы готова предоставить Украине гарантии безопасности совместно с Китаем, США, Великобританией и Францией. Министр также раскритиковал европейские инициативы с гарантиями безопасности.

Европейские источники Bloomberg сказали, что заявления Лаврова о недопустимости гарантий безопасности для Украины с участием исключительно стран Запада фактически перечеркнули договоренности, достигнутые между Россией и США в Вашингтоне.

В то же время постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что обсуждаемые на Западе гарантии безопасности для Украины сейчас не ко времени.