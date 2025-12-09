Китай сделал заявление о "текущем импульсе" для урегулирования войны в Украине

Флаг Китая. / © Associated Press

Реклама

Китай держит последовательную позицию в украинском вопросе и будет продолжать играть конструктивную роль.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с немецким коллегой Иоганном Вадефулем, сообщает " Укринформ ".

В китайском МИД подчеркнули, что дипломаты двух стран также обменялись мнениями относительно «украинского кризиса» (так Китай официально называет войну – Ред.). В частности, Вадефуль выразил надежду, что Китай использует свое влияние для содействия скорейшему завершению кризиса.

Реклама

В свою очередь дипломат КНР отметил, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие миру.

«Министр заявил, что все стороны конфликта должны ценить текущий импульс для политического урегулирования кризиса, идти навстречу друг другу и наконец достичь справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения путем диалога и переговоров», - подчеркнули в МИД Китая.

Заметим, что во внешнеполитическом ведомстве КНР, комментируя нынешнюю «конструктивную роль» своей страны в прекращении войны, считают главной задачей страны политические призывы к деэскалации и политическому урегулированию.

Напомним, несколько дней назад китайский лидер Си Цзиньпинь заявил, что КНР поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине. По его словам, мирное соглашение должно быть «приемлемым для всех сторон». Пекин, в очередной раз подчеркнул Си, готов в дальнейшем играть «конструктивную роль» в политическом урегулировании войны.

Реклама

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что КНР невыгодно окончание войны в Украине. Ведь Пекин не заинтересован в слабой или проигравшей РФ, что приводит к продолжению конфликта.