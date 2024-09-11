Китай сделал заявление о войне в Украине и быстром прекращении боевых действий

Пекин в дальнейшем будет продвигать свое видение путей завершения войны.

Китай будет продвигать собственное видение завершения войны России в Украине и даже будет убеждать большинство стран мира поддержать это предложение.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, пишет "Укринформ".

"Китай будет продолжать работать над формированием у международного сообщества сбалансированной, объективной и рациональной точки зрения относительно "украинского кризиса" (так в КНР называет войну — Ред.), чтобы достичь международного консенсуса и создать необходимые условия для быстрого прекращения боевых действий", — подчеркнул Ван.

Китайский политик отмечает, мол, в украинском вопросе Пекин придерживается "объективной и справедливой позиции" и сосредоточен на содействии политическому урегулированию "кризиса".

Напомним, США обвинили Китай в оказании военной помощи РФ. Отмечается, что Пекин оказывает Москве "очень существенную" помощь в укреплении ее военной машины, а Россия передает свои секретные военные технологии для подводных лодок и ракет.

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