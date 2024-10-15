Китай сделал заявление об углублении сотрудничества с армией РФ

Страны хотят вывести отношения "на самый высокий уровень за всю историю".

Китаю и агрессору Российской Федерации нужно углублять сотрудничество между армиями двух стран. Якобы сейчас следует углублять сотрудничество между вооруженными силами КНР и РФ.

Об этом заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин обеспечили вывод отношений РФ и КНР на самый высокий уровень за всю историю", — высказался Чжан Юся.

В свою очередь, российский министр подчеркнул, что Москва и Пекин "имеют общие взгляды на ситуацию в мире" и "солидарны в оценках мировых процессов".

"У нас есть общее понимание того, что нужно делать в сложившейся ситуации", — заявил Билоусов.

Напомним, ранее Китай сделал заявление о сотрудничестве с Украиной. Впрочем, Пекин до сих пор называет войну в Украине — "кризисом".

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