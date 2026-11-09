Китай сделал заявление перед переговорами в Абу-Даби: чего Пекин ждет от Украины и России

Китай / © Associated Press

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Китай поддержал дипломатические усилия по завершению войны России против Украины и призвал международное сообщество содействовать предстоящим переговорам в Абу-Даби. В Пекине считают, что сейчас настал критически важный момент для политического урегулирования.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лей во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября, сообщает РБК-Украина.

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Китайский дипломат приветствовал продолжение мирных переговоров, запланированных на 10-11 ноября в Абу-Даби, и призвал стороны воспользоваться этой возможностью.

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"Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что заинтересованные стороны пойдут навстречу друг другу, сохранят эту положительную динамику и будут способствовать скорейшему политическому разрешению кризиса", - заявила Сунь Лей.

Какие условия для мира назвали в Китае

Представитель КНР отметил три ключевых момента, которые, по мнению Пекина, необходимы для завершения войны.

В первую очередь, он призвал к деэскалации и защите гражданского населения. Дипломат приветствовал очередной обмен пленными между Украиной и Россией, а также гуманитарную миссию в Олешках.

«Мы призываем стороны ставить человеческие жизни во главу угла, сохранять спокойствие и сдержанность, а также эффективно защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, уделяя особое внимание уязвимым группам, в частности женщинам и детям», — отметил он.

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Вторым важным шагом Сунь Лэй назвал готовность сторон к компромиссам. По его словам, необходимо поддерживать постоянный диалог, демонстрировать политическую волю и постепенно достигать договоренностей ради заключения всеобъемлющего, долговременного и обязательного для выполнения мирного соглашения.

В то же время, дипломат призвал международное сообщество создавать благоприятные условия для переговорного процесса.

Третьим пунктом представитель Китая назвал необходимость «устранить первопричины кризиса» для достижения продолжительного мира, подчеркнув, что в войнах не бывает победителей.

Готов ли Китай присоединиться к мирному процессу

Сунь Лэй заверил, что позиция Пекина остается неизменной. Китай продолжает контактировать как с Украиной, так и Россией, а также использует дипломатические каналы для содействия переговорам.

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"Мы поддерживаем тесные контакты со всеми привлеченными сторонами, в частности с Россией и Украиной, а также активно занимаемся челночной дипломатией", - сказал представитель КНР.

По его словам, Китай готов и дальше сотрудничать с международным сообществом ради скорейшего прекращения огня, завершения боевых действий и обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

Переговоры в Абу-Даби: что известно о предстоящей встрече

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби запланированы трехсторонние переговоры Украины, США и России. Стороны обсудят гарантии безопасности, прекращение огня и возможные пути завершения войны.

По данным Reuters, главной темой встречи станут гарантии безопасности для Украины, в частности, возможность создания механизма защиты по принципу, аналогичному статье 5 НАТО.

Американское чиновник также заявил, что Украина и Россия непублично демонстрируют определенную гибкость в территориальном вопросе, хотя официальные позиции сторон остаются неизменными. Киев настаивает на восстановлении территориальной целостности, в то время как Москва требует полного контроля над Донбассом. По словам собеседника агентства, территориальные договоренности могут обсуждать уже в конце переговорного процесса после согласования будущей системы безопасности.

Американскую делегацию возглавят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После встречи в Абу-Даби они могут отправиться в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. В Вашингтоне выражают осторожный оптимизм по поводу возможности достижения договоренностей.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля 2026 года. Тогда главным результатом стал обмен 314 пленными.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут встретиться в Китае

Напомним, в Китае обсуждают возможность трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Как сообщает The Hindu, она может состояться уже в этом месяце на саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако окончательных договоренностей пока нет.

Трамп заинтересован в обсуждении контроля над ядерными вооружениями, тогда как Путин, по данным издания, стремится поднять вопрос войны в Украине без участия Киева. Эксперты считают, что наибольшую выгоду от такой встречи может получить именно российский лидер.

В то же время, аналитики сомневаются в практических результатах переговоров. Из-за разногласий между странами встреча может ограничиться общей фотосессией. Эксперт Центра Стимсона Сунь Юнь предостерегла, что саммит не должен создавать впечатление, будто три государства решают судьбу мира между собой.

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