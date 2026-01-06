Китай шокировал заявлением о "мирных принципах" урегулирования войны в Украине

Флаг Китая. / © Associated Press

В Китае заявляют, мол, с первого дня войны в Украине «остаются преданными» продвижению мирных переговоров и политического урегулирования кризиса — так с 2022-го Пекин называет полномасштабное вторжение РФ.

Об этом заявила спикер китайского МИД Мао Нин, сообщает «Укринформ» .

По ее словам, подход КНР к урегулированию «кризиса» ясен и якобы базируется на четырех мирных принципах. В частности, речь идет об уважении к суверенитету и территориальной целостности всех государств.

«В основе подхода Китая к решению этого вопроса лежат четыре мирных принципа, выдвинутые главой КНР Си Цзиньпином, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные интересы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны», — сказала Мао.

Издание отмечает, что дипломат уклонилась от ответа на вопрос о том, в чем, с точки зрения Китая, состоит разница между событиями в Венесуэле и Украине. Не объяснила она и то, почему Пекин осудил действия США в Венесуэле, а агрессора России в Украине нет.

В то же время спикер подчеркнула, мол, «объективная и справедливая» позиция Пекина и приложенные им усилия по достижению мира являются «очевидными» для международного сообщества.

Напомним, Китай обвинил США в «гегемонии» из-за действий в Венесуэле. В частности, в Пекине заявили, что «глубоко шокированы» новостями о силовой акции против суверенного государства и его руководителя Николаса Мадуро. Мол, силовое смещение лидера Венесуэлы может спровоцировать цепную реакцию хаоса.

