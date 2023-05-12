Китай сможет получить выгоду от поражения России в войне против Украины: FT – о тайном письме Борреля

Глава евродипломатии Жозеп Боррель написал в письме главам МИД стран Евросоюза, что Китай сможет получить из поражения России в войне против Украины геополитическое преимущество.

Об этом сообщает Financial Times.

Боррель обратился к странам ЕС по поводу стратегии взаимодействия с Китаем из-за роста влияния Пекина в мире.

"Китайские амбиции явно направлены на построение нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество", – говорится в письме главы европейской дипломатии.

Боррель также констатирует, что многие страны рассматривают Китай как противовес Западу и, в частности, Европе. Большинство государств неохотно поддержали санкции против России за вторжение в Украину. Китай воспользовался возможностью и показал себя как "неагрессивное государство". Речь идет о том, что Пекин не начинает войны и не давит других по поводу введения санкций "по соперникам".

Глава евродипломатии призвал в письме страны ЕС найти стратегию взаимодействия с Китаем, которая отвечала бы росту национализма этой страны и усилению ее конкуренции со США.

Издание отмечает, что в Евросоюзе будут сосредоточены на изменении нынешней стратегии по Китаю, где он рассматривается как "партнер, конкурент, соперник".

Боррель в письме также указывает, что ЕС не должен стремиться "блокировать рост роли развивающихся стран". Он отмечает, что готов к "серьезному взаимодействию" с Китаем по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку России.

Китай и война РФ против Украины

Накануне глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что его страна не намерена извлекать пользу от войны России против Украины и надеется на дальнейшие обсуждения предложенного Пекином мирного плана.

Кроме того, во время своего визита в Германию Цинь Ган предостерег от "эмоционального" взгляда на войну в Украине и призвал "сохранять спокойствие и рациональность, и создавать условия для политического решения".

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