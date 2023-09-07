Китай смягчил свою позицию по отношению к Украине накануне саммита G-20 – Bloomberg

Китайская Народная Республика отстаивает более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на французского чиновника.

Как отмечают журналисты, ранее Китай придерживался "нейтральной" позиции по отношению к Киеву, что фактически было выгодно Кремлю. В то же время, страны Запада, в частности Франция, призвали Пекин оказывать давление на РФ, чтобы добиться окончания войны.

Французский чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам некоторые детали переговоров по итоговому коммюнике саммита "Большой двадцатки". По его словам, чиновники из Китая смягчили позицию по отношению к Украине по сравнению с прошлым годом.

Источник утверждает, что все государства G-20 согласовали общие формулировки о российско-украинской войне, однако, по его словам, с РФ все равно нужно найти компромисс.

Журналисты также отметили, что в этом году саммит G-20 состоится в Индии, которая так и не осудила российскую агрессию против Украины. В прошлом году большинство лидеров "Большой двадцатки" осудили войну в Украине в совместном коммюнике.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Отсутствие Си на саммите G20 происходит на фоне напряженности в отношениях между Китаем и Индией, принимающим саммит, отмечает CNN. В частности, речь идет о напряженности из-за спорной границы и росте связей Нью-Дели с Соединенными Штатами.

Президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, скорее всего, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Что известно о саммите G20 в Индии

Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. В списке приглашенных среди постоянных членов "Большой двадцатки" есть также и Россия.

В посольстве Соединенных Штатов, комментируя общественное присутствие РФ среди участников встречи государств G20, подчеркнули, что никто не должен давать Путину платформы для продвижения войны.

В списке приглашенных на саммит "Большой двадцатки" Украины нет.

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