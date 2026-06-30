Китай удивил заявлением о мирных переговорах и неожиданно обратился в Москву: подробности

Флаг Китая. / © Associated Press

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Китай призвал Киев и Москву немедленно прекратить боевые действия и возвратиться за стол переговоров.

Об этом заявил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей во время заседания Совбеза, сообщает «РБК.Украина».

По его словам, команда китайского лидера Си Цзиньпина настаивает на немедленном прекращении боевых действий, а затем вернуться к переговорам. Он добавил, что поиск путей мирного урегулирования должен начаться безотлагательно.

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Кроме того Сунь Лей призвал Киев и Москву продемонстрировать политическую волю. Дипломат также упомянул о страданиях гражданского населения, заметив, что «эта проблема действительно беспокоит Пекин».

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Пекин помогает Москве, «обходя санкции». В частности, предоставляет агрессору товары двойного назначения. По его словам, Альянс «внимательно отслеживает все происходящее» в сотрудничестве между Китаем и Россией и даже пригрозил последствиями.

В то же время, КНР отрицает любую помощь Российской Федерации, а заявления НАТО называет «ложными». В китайском МИД настаивают, что не предоставляли «никакой единицы летального оружия ни одной из сторон конфликта».

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