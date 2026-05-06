Китай упомянул о своих гражданах в украинском плену: что требует

Китайские пленные / © ТСН

В Китае заверили, что держат на контроле вопросы своих граждан, воевавших на стороне РФ и попавших в плен в Украину.

Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь.

Спикер ответил, что Пекин просит Украину, согласно действующему международному праву, гарантировать законные права и гуманитарное отношение к китайским гражданам

«Китай опубликовал многочисленные предупреждения по безопасности, призывая своих граждан держаться подальше от зон вооруженного конфликта и избегать какого-либо участия в конфликте, особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон», — ответил Линь Цзянь.

Он заверил, что Китай поддерживает все усилия по достижению мира.

«Мы надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать разрешать кризис путем диалога и переговоров», — подытожил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Напомним, что в прошлом году украинские военные впервые взяли в плен военных из Китая.

После попадания в плен в ВСУ военные из Китая публично рассказали журналистам об обстоятельствах их участия в войне против Украины. Почему Украина публично показала военнопленных из Китая, выяснял CNN.

