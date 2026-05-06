- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Китай упомянул о своих гражданах в украинском плену: что требует
В Китае прокомментировали судьбу своих граждан, воевавших на стороне РФ и оказавшихся в плену.
В Китае заверили, что держат на контроле вопросы своих граждан, воевавших на стороне РФ и попавших в плен в Украину.
Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь.
Спикер ответил, что Пекин просит Украину, согласно действующему международному праву, гарантировать законные права и гуманитарное отношение к китайским гражданам
«Китай опубликовал многочисленные предупреждения по безопасности, призывая своих граждан держаться подальше от зон вооруженного конфликта и избегать какого-либо участия в конфликте, особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон», — ответил Линь Цзянь.
Он заверил, что Китай поддерживает все усилия по достижению мира.
«Мы надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать разрешать кризис путем диалога и переговоров», — подытожил представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Напомним, что в прошлом году украинские военные впервые взяли в плен военных из Китая.
После попадания в плен в ВСУ военные из Китая публично рассказали журналистам об обстоятельствах их участия в войне против Украины. Почему Украина публично показала военнопленных из Китая, выяснял CNN.