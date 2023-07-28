Китай усилил сотрудничество с агрессором Россией: что известно

Китай и агрессор Российская Федерация усилили экономическое партнерство. В частности, Пекин обеспечивает Москву технологиями и оборудованием, которые приобретают все большее значение для российской войны в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Офиса директора Национальной разведки США.

Отмечается, что этот отчет не секретный. Впрочем, он включает в себя оценку разведывательного сообщества США о том, что Китай "стал все более важной опорой для России в ее военных усилиях".

"Китай стал еще более важным экономическим партнером РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину. Пекин использует разнообразные механизмы экономической поддержки России, смягчающие как влияние западных санкций, так и меры экспортного контроля", говорится в сообщении.

В материале сообщается, что по состоянию на март КНР "поставила в Россию беспилотники и их части на сумму более 12 миллионов долларов", ссылаясь на "сторонний анализ" данных российской таможни.

В отчете отмечают, что китайские государственные оборонные компании также поставляли попавшим под санкции российским государственным оборонным компаниям другие технологии двойного назначения, "которые российские военные используют для продолжения войны в Украине". В частности, речь идет о "навигационном оборудовании, технологиях постановки препятствий и части истребителей".

Экспорт полупроводников из Китая в Россию также значительно вырос с 2021 года. Известно, что "полупроводники на сотни миллионов долларов, произведенные в США или американские бренды, поступают в Россию", несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль.

В отчете говорится, что китайские фирмы, "вероятно", помогают РФ избежать этих санкций, хотя "трудно определить степень" этой помощи. Также отмечается, что разведывательное сообщество не может быть уверено, что Пекин намеренно препятствует возможности США проводить проверки экспортного контроля с помощью интервью и расследований в Китае.

Следует заметить, что администрация американского президента Джо Байдена неоднократно выражала обеспокоенность Китая относительно имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине, но официальные лица США говорят, что пока не видят никаких признаков того, что Китай это сделал. оказывал оружие или военную помощь России.

В свою очередь Китай обвинения в военной поддержке России отвергает. На днях официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не снабжает оружием сторон конфликта. Пекин заявил о нейтралитете войны в Украине и призвал к миру в "конфликте" — так в КНР называют полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Напомним, ранее глава MI6 Ричард Мур заявлял об "абсолютной причастности" Китая к войне РФ. По его словам, причастность Пекина проявляется в дипломатической поддержке Кремля, а также в переводе вины за начало войны на НАТО.

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