Китай усиливает военное сотрудничество с Россией: Зеленский заявил о новых разведданных

Владимир Зеленский и Олег Иващенко / © Владимир Зеленский

Китай делает шаги по активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности, и это подтверждают также разведки партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

"Фиксируем усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая. Речь идет, прежде всего, об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина видит существенное наращивание зависимости российской экономики и государственной системы от Пекина. Отдельно он подчеркнул, что Китай расширяет взаимодействие с Кремлем именно в чувствительных секторах.

"Китай делает шаги по активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров имеют аналогичную информацию", — заявил глава государства.

Зеленский поручил СВР подробно отслеживать все аспекты взаимодействия между Москвой и Пекином:

"Во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, а также интересов наших партнеров в Европе и Америке. Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии".

Иващенко также доложил о политических кампаниях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине.

"Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу", — добавил Зеленский.

Президент также сообщил, что СВР продолжает работу над возвращением похищенных украинских детей и над вопросами обмена пленных, поблагодарив всех, кто вовлечен в эти процессы.

Ранее президент Зеленский заявил, что не видит заинтересованности Китая в скором окончании войны, поскольку Пекину "невыгодна слабая Россия".