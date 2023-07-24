Китай в 2023-м прислал России беспилотников более чем на $100 млн – Politico

Китай продолжает поставлять России нелетальное вооружение для войны против Украины. Только за 2023 год Россия импортировала китайских беспилотников на сумму более $100 миллионов. Это в 30 раз больше, чем импортировала Украина.

Об этом пишет Politico.

Китайский экспорт керамики, используемого в бронежилетах компонента, вырос на 69% в Россию до более чем $225 млн, тогда как упал на 61% для Украины – до 5 млн.

Согласно таможенным документам, полученным Politico, российские покупатели задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и шлемов производства Shanghai H Win. Правда, представители компании не смогли объяснить журналистам, как их товары оказались у россиян.

"Китай, несмотря на призывы к миру, приближается к красной линии, поставляя России достаточно нелетального, но полезного в военном отношении оборудования, чтобы иметь материальное влияние на войну президента Владимира Путина против Украины. Защитного снаряжения было бы достаточно, чтобы снарядить многих мужчин, мобилизованных Россией после вторжения. и тепловые оптические прицелы", — пишет издание.

Покупателями дронов DJI являются фирмы под названием "Гиганщина" и "Воздух". Другая – "Небесная механика", которая до войны была официальным дистрибьютором китайской компании в России.

Представитель DJI заявил, что компания и ее дочерние компании добровольно прекратили все поставки и сделки в Россию и Украину 26 апреля 2022 года.

DJI заявила, что также разорвала отношения с "Небесной механикой", хотя российская компания подала дополнительные декларации о поставках дронов китайской компании 15 сентября и 27 марта этого года.

Поиск в ImportGenius показывает, что китайская компания Iflight продолжает поставлять дроны DJI в "Небесную механику" через Гонконг через местную компанию Lotos. Последняя партия была доставлена 10 октября в прошлом году. Страна происхождения поставок – Россия.



"Очевидно, что Китай, несмотря на все свои заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России в этой войне", — сказала Хелена Легарда, ведущая аналитик, специализирующаяся на китайской обороне и внешней политике.

Большинство российских компаний, которые были в списке импортеров китайской продукции (Silva, Rika, Legittelekom, Pozitron) отрицали покупку товаров для нужд армии РФ.

"Российские компании имеют веские основания опасаться западных санкций, если они причастны к торговле, которая поддерживает военные усилия Кремля. После того, как в марте Politico сообщило, что компания под названием Tekhkrim импортирует китайское штурмовое оружие и декларирует его как "охотничьи ружья", США наложили санкции на компанию", - говорится в материале.

Напомним, президент России Владимир Путин объяснил выход из "зернового соглашения" тем, что оно вроде бы не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.

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