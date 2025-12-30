Китай в традиционной манере прокомментировал "атаку" БПЛА на резиденцию Путина на Валдае

Владимир Путин и Си Цзиньпин. / © Associated Press

Китай призвал стороны российско-украинского конфликта (так КНР называет войну — Ред.) воздерживаться от эскалации ситуации и работать над созданием условий для политического урегулирования.

Об этом заявила представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя «попытки нападения на резиденцию Путина», сообщает «Укринформ».

«Китай призывает все заинтересованные стороны придерживаться четырех принципов: предотвращение расширения конфликта, воздержание от эскалации ситуации, отказ от разжигания вражды и создание условий для политического урегулирования кризиса», — сказал Линь.

Китайский дипломат не ответил на вопрос, считает ли правдой заявление Москвы. Кроме того, он не высказал никакой оговорки или осуждения самого факта «атаки».

«Мы продолжаем настаивать, что диалог и переговоры остаются единственным реалистичным и жизнеспособным путем урегулирования украинского кризиса», — подчеркнул Линь Цзянь.

Как сообщалось, индийский премьер-министр Нарендра Моди отреагировал на «атаку» на резиденцию Путина. По его словам, Индия «глубоко озабочена» этим событием. Премьер подчеркнул, что нынешние дипломатические усилия являются «наиболее жизнеспособным путем» к прекращению боевых действий и установлению мира.

Напомним, жители Валдаи, ближайшего к резиденции «фюрера» города заявили, что не заметили никаких признаков боевых действий в ночь на 29 декабря. Журналисты The Moscow Times пообщались с 14 жителями города. Все опрошенные в один голос утверждают: в ту ночь они не слышали ни характерного звука дронов, ни взрывов.

