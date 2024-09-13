Китай вдруг отвернулся от России: на какой шаг пошел Пекин

Китайское правительство сделало важный шаг, предупредив собственных автопроизводителей воздержаться от инвестиций в Россию.

Министерство торговли Китая предупредило автопроизводителей страны о рисках, связанных с инвестициями в автомобильную промышленность за границей.

Об этом пишет Reuters.

Автопроизводителям в Китае рекомендовали не инвестировать в Индию, "настоятельно рекомендовали" не инвестировать в Россию и Турцию и в более мягком тоне указали на риски при строительстве заводов в Европе и Таиланде.

Он также призвал автопроизводителей использовать зарубежные заводы для окончательной сборки автомобилей с использованием экспортируемых из Китая комплектующих, чтобы снизить потенциальные риски, связанные с геополитическими проблемами.

Отношения между Китаем и Индией стали напряженными после столкновения их вооруженных сил на спорной гималайской границе 2020 г., что заставило Нью-Дели усилить проверку китайских инвестиций и приостановить крупные проекты.

В то время как несколько европейских стран, включая Испанию и Италию, стремятся привлечь инвестиции от китайских автопроизводителей, компании по-прежнему с осторожностью относятся к самостоятельному созданию местного производства, требующего больших инвестиций и глубокого понимания местных законов и культуры.

Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай в дальнейшем будет продвигать собственное видение завершения войны России в Украине и даже будет убеждать большинство стран мира поддержать это предложение.

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