Флаг Китая / © Associated Press

Китай внимательно анализирует войну России против Украины и, вероятно, попытается адаптировать украинские военные подходы и технологические решения для собственных нужд.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие прямого участия в боевых действиях, Китай играет заметную роль в поддержке России.

«Хотя Китай и не оказывает войскам РФ, но бесспорно обеспечивает значительную поддержку этой войне. НАТО назвало Китай ключевым фактором, способствующим войне России, в частности из-за поставок больших объемов компонентов двойного назначения, которые используются во многих системах вооружения», — отметил Райан.

Он добавил, что Пекин тоже покупает российскую нефть и помогает повышать эффективность оборонной промышленности РФ.

«Китай также закупает российскую нефть и помогает повышать эффективность российских предприятий оборонной промышленности, в частности производящих „шахеды“ или „герани“. Таким образом Китай является одним из главных партнеров России в войне против Украины», — подчеркнул генерал.

По его словам, китайское руководство тщательно наблюдает за ходом войны и делает выводы из украинского опыта, фактически формирует современные подходы к ведению боевых действий.

«Китай очень умело анализирует чужие войны, и, вероятно, можно ожидать, что он будет пытаться адаптировать или воспроизвести многие решения и подходы, которые Украина наработала во время этой войны», — отметил Райан.

Отдельно он обратил внимание на фактор Тайваня и на позицию США.

«По Тайваню считаю, что китайское руководство внимательно наблюдало за действиями президента Трампа в течение последних 12 месяцев», — сказал он.

По словам генерала, Пекин учитывает непредсказуемость американской политики и использование значительных запасов боеприпасов.

«Они учитывают его непредсказуемость, а также то, как Соединенные Штаты потратили значительные объемы боеприпасов, которые могли бы быть использованы для поддержки Тайваня в случае нападения Китая», — пояснил Райан.

В итоге он отметил, что в настоящее время китайское руководство может чувствовать себя более уверенно на международной арене.

«Поэтому создается впечатление, что китайское руководство сейчас чувствует себя довольно уверенно относительно своего положения в мире, особенно если Трамп решится взорвать единство НАТО», — подытожил генерал.

