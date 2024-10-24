Китай впервые высказался о войсках КНДР в России

В Пекине утверждают, что они якобы "не в курсе ситуации".

В МИД Китая утверждают, что ничего не знают о пепреьроске войск Северной Кореи в Россию.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзян сказал на пресс-конференции.

У спикера МИД спросили, может ли Китай подтвердить отправку северокорейских военнослужащих в Россию. Журналисты также попросили озвучить позицию Пекина по поводу того, что Пхеньян такими действиями переводит "и без того длительную" войну на новую стадию.

"Что касается первого вопроса, то Китай не в курсе ситуации. Что касается второго вопроса, то позиция Китая относительно украинского кризиса последовательна и ясна, и мы надеемся, что все стороны будут добиваться деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию", – высказался Линь Цзян.

Напомним, накануне КНДР принялась опровергать обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в отправке войск в Россию для участия в войне. В Пхеньяне назвали это "безосновательными стереотипными слухами".

Однако в Пентагоне сообщили, что имеют доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Правда, пока США не известно, что именно эти военные там делают.

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