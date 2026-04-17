Китай вступает в войну на стороне Ирана?: разведка США раскрыла тайные планы

Американская разведка зафиксировала намерения Китая передать Ирану современные радарные системы X-диапазона и средства ПВО. Это сближение Пекина и Тегерана направлено на ослабление военных операций США и Израиля в регионе.

Об этом сообщает CBS News.

Через несколько дней после старта войны США и Израиля против Ирана в прошлом месяце американская разведка зафиксировала признаки того, что конфликт может выйти за пределы непосредственной зоны боевых действий. Причиной этого стало стремление России и Китая поддержать Тегеран и таким образом ослабить действия Вашингтона и Тель-Авива.

Специалисты Разведывательного управления Министерства обороны США, которое занимается военной разведкой Пентагона, пришли к выводу, что Китай рассматривает возможность передачи Ирану современных радарных систем. Об этом сообщили несколько американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений. Они происходили на фоне информации о том, что Россия передавала Ирану разведданные о расположении американских сил на Ближнем Востоке.

Китай планировал передать Ирану радары X-диапазона

По словам американских чиновников, Китай рассматривал вариант поставки Ирану радаров X-диапазона. Такие системы могли бы существенно усилить способность Тегерана выявлять и отслеживать угрозы, в частности низколетательные беспилотники и крылатые ракеты, а также повысить защиту его противовоздушной обороны от современных атак.

Были ли реализованы эти намерения — пока неизвестно. В то же время такие оценки подчеркивают обеспокоенность в Вашингтоне тем, что конфликт вокруг Ирана способен втянуть не только региональных соперников, но и глобальных игроков, готовых оказывать существенную поддержку без прямого военного участия.

КСИР пользуется китайским спутником

В то же время издание Financial Times со ссылкой на утечку иранских военных документов сообщило накануне, что Корпус стражей исламской революции Ирана использовал разведывательный спутник, который тайно приобрел у китайской компании Earth Eye Co. для наведения на американские базы на Ближнем Востоке.

Два чиновника сообщили, что по информации американской разведки, Иран и ранее пользовался спутниковыми снимками, полученными от Китая, в частности во время нынешнего конфликта с участием Израиля и американских сил. В то же время собеседники не смогли подтвердить, была ли именно компания Earth Eye Co. источником этих изображений.

В декабрьском отчете Пентагона по военной активности Китая отмечалось, что по состоянию на 2024 год китайские частные спутниковые компании имели деловые контакты с КСИР Ирана.

Китай рассматривал передачу Ирану ПВО

По словам двух американских чиновников, разведка также фиксировала, что Китай рассматривал вариант передачи Ирану систем ПВО — вероятно, через третьи страны, чтобы замаскировать свое прямое участие. На прошлой неделе CNN сообщало, что разведсообщество пришло к выводу: Пекин готовится передать Тегерану переносные зенитно-ракетные комплексы (MANPADS).

Сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер, занимающий должность заместителя председателя сенатского комитета по разведке, назвал такие сообщения о возможных поставках новых систем ПВО в Иран «значимыми».

«Они пытаются это скрыть. Китай говорит, что это их частный сектор. Но мы все знаем, что настоящего частного сектора в Китае не существует. Каждая компания в Китае прежде всего должна быть лояльной к Коммунистической партии», — заявил Уорнер.

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя эти разведывательные оценки, отметил: «Президент Трамп имеет очень сильные и прямые отношения с президентом Си, и они это обсуждали, и Китай заверил нас, что этого не произойдет».

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в следующем месяце посетит Китай в рамках важного саммита, который будет проходить на фоне нескольких кризисов и стратегических вызовов.

Ранее Трамп пригрозил странам немедленным введением 50% пошлин в случае поставки оружия Ирану. В ответ представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что сообщения о таких поставках являются «полностью вымышленными», и предупредил, что любые подобные действия со стороны американской администрации получат соответствующий ответ.

Напомним, накануне Трамп сообщил, что в официальной переписке с лидером Китая Си Цзиньпином призвал КНР не поставлять оружие Ирану. В ответ китайский лидер заверил, что таких поставок нет. Трамп назвал это послание «замечательным письмом».

15 апреля Трамп также заявил, что открытием Ормузского пролива «осчастливил» Китай и весь мир. По его словам, Пекин взамен пообещал не поставлять оружие Ирану. Анонсируя визит в КНР в следующем месяце, американский лидер отметил, что страны пока эффективно сотрудничают, хотя и добавил, что США готовы к противостоянию, если возникнет необходимость.