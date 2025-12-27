Флаг Китая

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал отсутствие реального желания Пекина присоединиться к мирному урегулированию войны. По словам главы государства, КНР наращивает экономическую поддержку страны-агрессора.

Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами.

Роль Китая в экономике РФ

Президент подчеркнул, что, несмотря на дипломатические надежды Киева, сегодня роль Китая скорее деструктивна, поскольку страна стала главным финансовым «донором» российской военной машины.

«На сегодняшний день Китай — крупнейший импортер, а мы знаем, куда идут эти деньги. Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну. Вот такая сегодня, к сожалению, роль Китая», — подчеркнул президент.

Надежды на мирный трек

В то же время Владимир Зеленский заметил, что Украина никогда не отказывалась от диалога с Пекином и всегда стремилась видеть Китай среди активных участников мирного процесса.

Ключевые тезисы Президента:

Рост импорта: Пекин увеличил объемы закупки российских энергоносителей после начала полномасштабного вторжения.

Финансирование агрессии: сверхдоходы от торговли с КНР позволяют Кремлю продолжать производство оружия и удерживать армию.

Мирные инициативы: Украина все еще заинтересована в привлечении Китая к реализации Формулы мира, однако пока не видит встречных шагов.

Ранее официальный Киев неоднократно призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию прекратить агрессию, однако КНР продолжает придерживаться политики «нейтралитета», фактически способствующей экономической устойчивости РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил об использовании Россией китайской космической разведки для атаки на энергетику Украины.