Китай высказался о войне в Украине и неожиданно обратился к НАТО

Флаг Китая. / © Associated Press

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Китай в очередной раз отрицал помощь Российской Федерации, а заявления Североатлантического альянса о сотрудничестве Пекина и Москвы назвал «ложными».

Об этом заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, сообщает Clash Report.

Мы не предоставляли ни одной единицы летального оружия ни одной из сторон конфликта и осуществляли строгий контроль за товарами двойного назначения. Пора, чтобы НАТО пересмотрело свое ложное представление о Китае», — высказался он.

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Как сообщалось, накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «очень внимательно отслеживает происходящее» в сотрудничестве между Китаем. и Россией. По его словам, Пекин помогает Москве, «обходя санкции», а также предоставляет товары двойного назначения.

Напомним, недавно Politico со ссылкой на инсайдерские документы сообщило, что ЕС готовит санкции против четырех китайских компаний. Впрочем, Китай возмутился таким решением и резко обратился в Брюссель, призвав воздержаться от «не имеющих разумных оснований» ограничений.

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