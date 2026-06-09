Китай выступил с тревожным заявлением по Украине: подробности

Флаг Китая / © Associated Press

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Китай в очередной раз призвал как можно быстрее возобновить переговоры о мире в Украине, потому что война только затягивается.

Об этом заявил заместитель постпреда КНР при ООН Сун Лея на заседании Совета Безопасности, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация в поле боя меняется. Кроме того, происходят новые обстрелы, при которых растет количество жертв и разрушений.

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«Военными средствами невозможно достичь мира», — подчеркнул дипломат.

Представитель КНР заявил, что переговоры зашли в тупик. В то же время он акцентировал внимание на том, мол, Пекин надеется, что «стороны будут ставить свои народы на первое место и будут продолжать проявлять максимальную сдержанность».

Китай также призвал воздержаться «от действий, которые могут обострить напряженность и эскалировать конфликт, а также предотвращать выход из-под контроля».

«Надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать демонстрировать терпение, добрую волю и гибкость, как можно скорее возобновят мирные переговоры и решат обоснованные проблемы безопасности друг друга с целью достижения всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения», — отметил он.

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Сотрудничество Китая и России — последние новости

Диктатор-президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай готовят новые военные и энергетические проекты. По его словам, якобы сотрудничество не направлено против третьих стран. «Фюрер» назвал Москву и Пекин «естественными партнерами», взаимодействующими исключительно ради собственной выгоды.

В начале июня стало известно, что ЕС готовит санкции против китайских компаний, подозреваемых в поддержке войны России против Украины. Эти предприятия помогают российскому «теневому флоту», снабжают химикаты для оккупационной армии и компоненты, которые Москва использует для производства ударных беспилотников.

Тем временем The Telegraph сообщило о том, что «мозг» для российских дронов уходит из Китая . Ранее РФ получала Shahed прямо из Ирана, но впоследствии Москва запустила собственное производство по договоренности с Тегераном. После этого КНР фактически стала основным спонсором военно-промышленного комплекса России.

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