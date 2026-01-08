- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1235
- Время на прочтение
- 1 мин
Китай взорвался обвинениями в адрес США: что не понравилось Пекину
Пекин осудил действия Вашингтона после захвата американцами двух нефтяных танкеров.
Китай обвинил Соединенные Штаты в серьезном нарушении международного права.
Об этом говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел, пишет Sky News.
Заявления Пекина прозвучали после захвата Америкой двух нефтяных танкеров, относящихся к санкциям и связанных с Венесуэлой.
«Китай всегда выступал против незаконных односторонних санкций, не подтверждаемых международным правом и не имеющих разрешения Совета Безопасности ООН», — заявил спикер Мао Нин.
Как сообщалось, с подобными заявлениями выступила и Россия после захвата судна, одно из которых находилось под российским флагом. Председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас заявил, мол, эти действия — «откровенное пиратство».
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что нефтяной танкер притворялся российским во избежание санкций. По его словам, в декабре судно не позволило американским службам подняться на борт, а затем оно перешло на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту РФ.