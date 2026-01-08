Китай взорвался обвинениями в адрес США: что не понравилось Пекину

Трамп и Си. / © Associated Press

Китай обвинил Соединенные Штаты в серьезном нарушении международного права.

Об этом говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел, пишет Sky News.

Заявления Пекина прозвучали после захвата Америкой двух нефтяных танкеров, относящихся к санкциям и связанных с Венесуэлой.

«Китай всегда выступал против незаконных односторонних санкций, не подтверждаемых международным правом и не имеющих разрешения Совета Безопасности ООН», — заявил спикер Мао Нин.

Как сообщалось, с подобными заявлениями выступила и Россия после захвата судна, одно из которых находилось под российским флагом. Председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас заявил, мол, эти действия — «откровенное пиратство».

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что нефтяной танкер притворялся российским во избежание санкций. По его словам, в декабре судно не позволило американским службам подняться на борт, а затем оно перешло на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту РФ.