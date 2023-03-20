"Китай занимает объективную и беспристрастную позицию": Си Цзиньпин заявил об мнении КНР к войне в Украине перед поездкой в РФ

Си Цзиньпин рассказал об отношении Китая к ситуации в Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал материал для российских СМИ перед визитом в Российскую Федерацию с государственным визитом приглашению диктатора Владимира Путина.

Собрали для вас тезисы китайского лидера, которые были опубликованы в «Российской газете». Текст заявления Си Цзиньпина подаем без изменений.

С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.

Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений.

Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.

Визит Си Цзиньпина в Россию

Напомним, что российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что визит Си Цзиньпина в Москву можно расценивать как миссию "спасти Путина". Пионтковский также отметил, что стратегия Китая состоит в том, чтобы обеспечить так называемое "мягкое поражение России". Поражение, которое Путин мог бы продать своему глубинному народу, как почетную ничью.

Также ISW рассказали о целях визита главы Китая в РФ. Например, Москва заявила, что Путин и Си планируют подписать двусторонние документы, содержание которых пока неизвестно.

Добавим, что глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта, где он планирует провести переговоры с местным диктатором Владимиром Путиным.

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