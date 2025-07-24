Китай защищает союз с Россией: Пекин сделал заявление о связях с Москвой

Китай и Россия.

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В Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияния на их отношения с агрессором Россией. Ведь якобы их сотрудничество не направлено против третьих сторон.

Об этом заявил спикер китайского министерства иностранных дел Го Цзякунь, сообщает "Укринформ".

"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", - сказал Го.

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Отметим, что руководство ЕС призвало Пекин ограничить торгово-промышленное сотрудничество с Москвой на фоне войны против Украины. На это китайский дипломат ответил, мол, следует следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий" по этой теме.

К слову, лидеры Европейского союза, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта, призвали китайского лидера Си Цзиньпина оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине.

В ходе встречи фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Китай "достигли переломного момента" в своих отношениях. В свою очередь, Кошта критически высказался по поводу роли Пекина в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает то, что Пекин манипулирует Россией через войну в Украине. По его словам, Пекин "заинтересован не в сильной России, а в слабой, которой легко манипулировать". Эта стратегия напоминает ту, которую Россия применяла к Украине, пытаясь захватить наши промышленные мощности. Теперь Китай применяет подобный сценарий по отношению к России.

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Тем временем The Times пишет о том, что в руках Си – будущее войны в Украине. Ведь если Кремль не пойдет на компромисс, США применят новый пакет санкций. Если Вашингтон ограничит торговлю со странами, которые покупают российскую нефть, это может повлиять на Китай, Индию, Турцию и других партнеров Кремля.

Дата публикации 12:41, 24.07.25 Количество просмотров 21 Самая короткая встреча в Стамбуле! Умеров и Мединский встретились отдельно! Что же дальше?