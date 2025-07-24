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Китай защищает союз с Россией: Пекин сделал заявление о связях с Москвой
ЕС призвал Китай повлиять на Кремль для окончания войны РФ против Украины.
В Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияния на их отношения с агрессором Россией. Ведь якобы их сотрудничество не направлено против третьих сторон.
Об этом заявил спикер китайского министерства иностранных дел Го Цзякунь, сообщает "Укринформ".
"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", - сказал Го.
Отметим, что руководство ЕС призвало Пекин ограничить торгово-промышленное сотрудничество с Москвой на фоне войны против Украины. На это китайский дипломат ответил, мол, следует следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий" по этой теме.
К слову, лидеры Европейского союза, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта, призвали китайского лидера Си Цзиньпина оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине.
В ходе встречи фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Китай "достигли переломного момента" в своих отношениях. В свою очередь, Кошта критически высказался по поводу роли Пекина в полномасштабном вторжении РФ в Украину.
Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает то, что Пекин манипулирует Россией через войну в Украине. По его словам, Пекин "заинтересован не в сильной России, а в слабой, которой легко манипулировать". Эта стратегия напоминает ту, которую Россия применяла к Украине, пытаясь захватить наши промышленные мощности. Теперь Китай применяет подобный сценарий по отношению к России.
Тем временем The Times пишет о том, что в руках Си – будущее войны в Украине. Ведь если Кремль не пойдет на компромисс, США применят новый пакет санкций. Если Вашингтон ограничит торговлю со странами, которые покупают российскую нефть, это может повлиять на Китай, Индию, Турцию и других партнеров Кремля.