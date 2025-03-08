Китай заявил, что политика Трампа возвращает мир к "закону джунглей"

Китаю не нравится политика президента США Дональда Трампа, возвращающая мир к "закону джунглей". Более того — его подходы подрывают международный порядок.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает CNN.

По его словам, возвращение к принципу "Америка прежде всего" может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях. Ван И отмечает, что если каждая страна будет ставить свои интересы превыше всего, то это подорвет международные нормы и вызовет хаос на мировой арене.

Китайский министр отмечает, что "в мире более 190 стран". Если все государства будут полагаться только на силу и эгоизм, первыми пострадают более слабые страны, считает Ван.

Ван Й также резко прокомментировал действия Трампа по повышению пошлин на китайский импорт. Ведь, говорит дипломат, ни одна страна не может одновременно удручать КНР и поддерживать хорошие отношения. Такой подход не способствует укреплению доверия между странами и только усугубляет двусторонние отношения.

"Большая страна должна соблюдать международные обязательства и не ставить эгоистические интересы выше принципов", — заявил Ван и добавил, что Пекин решительно выступает против политики силы и гегемонии.

Напомним, ранее Китай сделал заявление о мирном урегулировании войны в Украине. Министр иностранных дел Ван И подчеркнул: Пекин поддерживает все инициативы, направленные на восстановление мира.

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