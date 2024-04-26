Китай заявил о нарастании "отрицательных факторов" в отношениях с США

Китай заявил, что в отношениях с Соединенными Штатами Америки нарастают проблемы, ведь Вашингтон угрожает Пекину санкциями из-за поддержки агрессора России.

Об этом министр иностранных дел КНР Ван И предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится с визитом в Пекине, сообщает Bloomberg.

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще нарастают", — сказал Ван.

В свою очередь, Блинкен отметил необходимость диалога, назвав двусторонние отношения с Китаем "важнейшими".

"Я с нетерпением жду, чтобы в этих дискуссиях было очень четко, очень прямо сказано относительно сфер, в которых мы имеем разногласия, и о позиции Соединенных Штатов", — заявил американский госсекретарь

Ожидается, что Блинкен также встретится с президентом Си Цзиньпин перед выступлением перед прессой и отлетом в пятницу вечером.

Как сообщалось, ранее Китай выступил против вооружения Украины. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну лучше закончить путём переговоров, а не с помощью оружия.

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