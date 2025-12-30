Китай заявил о приближении мира в Украине, но отметил "первопричины" войны

Флаг Китая. / © Associated Press

В последнее время появились признаки приближения мира в Украине. Китай ожидает достижения мирного соглашения, которое позволит устранить «первопричины кризиса».

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает «Укринформ».

«„Украинский кризис“ (так Китай называет войну — Ред.) длится уже почти четыре года. Китай все это время упорно создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами», — сказал Ван.

По его словам, как один из инициаторов создания группы «друзей мира» Пекин «искренне приветствует» усилия, способствующие ее мирному урегулированию. Мол, КНР активно сотрудничает с другими сторонами по прекращению огня и продвижению диалога.

Ван И отметил, что «открылось окно для переговоров», а также «появились осторожные ожидания приближения мира». Впрочем, в своих заявлениях китайский дипломат упомянул и нарративы Кремля о «первопричинах конфликта».

Хотя путь впереди остается трудным, Китай готов продолжать играть конструктивную роль и с нетерпением ожидает достижения всеобъемлющего, крепкого и обязательного мирного соглашения для устранения первопричин конфликта и достижения крепкого мира и стабильности в Европе», — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Как сообщалось, спикер китайского МИД Линь Цзянь заявил о роль КНР в прекращении войны на Украине. По его словам, участие Пекина в процессах прекращения огня и мирных переговоров конструктивно. Представитель МИД высказался, мол, КНР «работает» над прекращением огня, «способствует переговорам о мире», а также «будет играть конструктивную роль в этом направлении».

