Китай заявил о своей роли в прекращении войны в Украине: подробности

Китай считает, что его участие в процессах прекращения огня и мирных переговоров по Украине конструктивно. Пекин поддерживает связь со всеми сторонами конфликта — так страна четвертый год называет войну.

Об этом заявил спикер китайского МИД Линь Цзянь, сообщает «Укринформ».

«С самого начала „украинского кризиса“ Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Линь.

По его словам, КНР «работает» над прекращением огня, «способствует переговорам о мире», а также «будет играть конструктивную роль в этом направлении».

«Наши усилия очевидны для международного сообщества», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он не привел примеры результативного участия Китая в мирных процессах в Украине. Впрочем, заверил, что Пекин будет продолжать играть «конструктивную роль» и «поддерживать любые усилия, способствующие миру».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Пекина нет реального желания присоединиться к мирному урегулированию войны. По его словам, Китай выбирает торговлю с РФ вместо мирного трека. Ведь страна стала крупнейшим импортером российских энергоресурсов и является основным финансовым «донором» российской военной машины.

В свою очередь, начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорит, что Китаю выгодно продолжение войны в Украине. Поскольку Пекин в этом случае получает ослабленную и зависимую Россию, а также способствует истощению Европы. В долгосрочной перспективе Китай мыслит значительно шире краткосрочных выгод.