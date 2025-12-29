- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 903
- Время на прочтение
- 1 мин
Китай заявил о своей роли в прекращении войны в Украине: подробности
Пекин до сих пор называет войну в Украине «кризисом» и говорит о мире.
Китай считает, что его участие в процессах прекращения огня и мирных переговоров по Украине конструктивно. Пекин поддерживает связь со всеми сторонами конфликта — так страна четвертый год называет войну.
Об этом заявил спикер китайского МИД Линь Цзянь, сообщает «Укринформ».
«С самого начала „украинского кризиса“ Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Линь.
По его словам, КНР «работает» над прекращением огня, «способствует переговорам о мире», а также «будет играть конструктивную роль в этом направлении».
«Наши усилия очевидны для международного сообщества», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Он не привел примеры результативного участия Китая в мирных процессах в Украине. Впрочем, заверил, что Пекин будет продолжать играть «конструктивную роль» и «поддерживать любые усилия, способствующие миру».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Пекина нет реального желания присоединиться к мирному урегулированию войны. По его словам, Китай выбирает торговлю с РФ вместо мирного трека. Ведь страна стала крупнейшим импортером российских энергоресурсов и является основным финансовым «донором» российской военной машины.
В свою очередь, начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорит, что Китаю выгодно продолжение войны в Украине. Поскольку Пекин в этом случае получает ослабленную и зависимую Россию, а также способствует истощению Европы. В долгосрочной перспективе Китай мыслит значительно шире краткосрочных выгод.