Китай заявил об "объективной и справедливой позиции" относительно войны в Украине

Китай не откажется от своих собственных усилий по достижению мира в "украинском кризисе" – так в КНР называют начатую РФ войну.

Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И во время встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на полях Генассамблеи ООН, сообщает "Укринформ".

"Ван И подчеркнул, что Китай остается приверженным к содействию деэскалации ситуации и не откажется от своих усилий по достижению мира", — сообщили в министерстве КНР.

По словам китайского дипломата, Пекин всегда придерживался "объективной и справедливой позиции" в вопросе "украинского кризиса". Он подчеркнул, что обвинения в адрес его страны в поддержке российского вторжения в Украину не имеют оснований.

"Если кто-то все еще обвиняет Китай, то он пытается переложить ответственность на нашу страну, и у него к тому же есть скрытые мотивы", — заявил Ван И.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский резко прокомментировал "мирный план" Китая и Бразилии. Он называет эту инициативу "ледоколом". По словам Зеленского, этот так называемый "мирный план" выгоден агрессору России.

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