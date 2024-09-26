Китай заявил об "объективной и справедливой позиции" относительно войны в Украине

Пекин называет войну "кризисом".
Китай не откажется от своих собственных усилий по достижению мира в "украинском кризисе" – так в КНР называют начатую РФ войну.
Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И во время встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на полях Генассамблеи ООН, сообщает "Укринформ".
"Ван И подчеркнул, что Китай остается приверженным к содействию деэскалации ситуации и не откажется от своих усилий по достижению мира", — сообщили в министерстве КНР.
По словам китайского дипломата, Пекин всегда придерживался "объективной и справедливой позиции" в вопросе "украинского кризиса". Он подчеркнул, что обвинения в адрес его страны в поддержке российского вторжения в Украину не имеют оснований.
"Если кто-то все еще обвиняет Китай, то он пытается переложить ответственность на нашу страну, и у него к тому же есть скрытые мотивы", — заявил Ван И.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский резко прокомментировал "мирный план" Китая и Бразилии. Он называет эту инициативу "ледоколом". По словам Зеленского, этот так называемый "мирный план" выгоден агрессору России.
Читайте также:
- Президент Бразилии призвал остановить войну в Украине по линии фронта
- У Путина заявили о "роковой ошибке" Зеленского
- Украина выбрала посредника для переговоров с Россией: Politico назвало его имя