Пекин стремится укрепить относить с Москвой в то время, когда в Украине идет война.

Китай "усилит стратегическое сотрудничество" с Российской Федерацией. Что больше – обе страны должны стоять на стороне "честности и справедливости".

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И заявил об этом во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Лавров прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом 8 апреля. Российский министр после переговоров с китайским коллегой заявил, что диктатор Владимир Путин предложил укрепить евразийскую безопасность, а Пекин и Москва договорились "начать диалог с привлечением других наших единомышленников по этому вопросу".

"Долгое время существовала евроатлантическая структура безопасности в виде НАТО, конечно, как и ОБСЕ, но она вычеркивает себя из списка соответствующих структур, в рамках которых можно вести содержательные переговоры и договориться о чем-то на основе баланса интересов", — подчеркнул Лавров.

Напомним, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сделал скандальное заявление о войне в Украине. Пекин считает, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших, и призывает не дискредитировать его "обычные" отношения с Россией.

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