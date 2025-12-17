Китай жестко отреагировал на идею ЕС по российским активам – детали заявления

Китай / © Associated Press

Китай выступил против конфискации замороженных российских активов в помощь Украине.

Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь, комментируя сообщения о возможных планах Европейского Союза, передает Global Times.

По его словам, Китай последовательно придерживается позиции непринятия односторонних санкций, введенных без решения Совета Безопасности ООН. В Пекине отмечают, что такие шаги могут осложнить международную ситуацию.

"Все стороны должны создавать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического урегулирования украинского кризиса, а не действовать наоборот", - сказал Го Цзякунь.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявил, что Европейские лидеры должны принять решение о долгосрочном финансировании Украины уже на этой неделе на решающем саммите Европейского совета в Брюсселе.

Ранее польский премьер Туск заявлял, что договоренность, которая позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, очень далека. Он высказывал мнение, что решение о выделении этих средств Украине не будет принято на саммите в Брюсселе 18 декабря, где должно быть достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.