Китайцы очень злые на Путина из-за сбитого над Киевом "Кинжала": эксперт объяснил, почему

Уничтожение силами украинской ПВО российской ракеты "Кинжал", произошедшее впервые с начала полномасштабной войны, было очень громким событием и возмутило Китай.

Почему после сбивания ракеты китайские "союзники" разозлились на Путина, рассказал экономист Сергей Фурса.

Эксперт отметил, что впервые столкнулись западные системы ПВО и "новейшее суперзвуковое оружие Судного Дня от Москвы".

"И западные технологии победили. Оказалось, что российское супероружие не такое и супер. А им же Путин пугал весь мир. Все почти как с российской армией, самое страшное в которой – рожа Пригожина и российских генералов", – говорит Фурса.

По его мнению, сейчас очень радуются американские генералы и все страны, в которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия.

"Последние радуются еще больше, потому что все другие страны, которые покупали российские средства ПВО, сейчас побегут делать заказ. Так что не нужно переживать за американскую поддержку Украины. Лоббисты ведущих компаний производителей оружия, которые есть у демократов, но больше все же у республиканцев, умеют считать деньги", – отмечает экономист

Фактор Китая

Фурса объяснил, почему китайцам не нравится, что российские ракеты сбивают.

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"Есть очень много очень злых китайцев. Очень злых и на Путина тоже. Потому что китайцы в последнее время кичились разработками своего супер сверхзвукового оружия. И ведь в Тайване на вооружении стоят "Патриоты". Много много "Патриотов". А теперь будет еще больше. И теперь китайцам и всему миру стало понятно, что напугать Тайвань и союзников своей супер пупер сверхзвуковой ракетой не выйдет, и перспектива маленькой победоносной войны против Тайваня удаляется еще дальше, и благодарить за это нужно Путина.

А так все хорошо начиналось для товарища Си. Разрешаешь Путину напасть на Украину. Должен увидеть скорую войну и оф*гевший Запад. И на фоне этого нападаешь на Тайвань. Идеальный план. Который "навернулся" еще в феврале-марте 2022 года благодаря ВСУ, которых никто не принимал в расчет. И которые перевернули дороги дном планы по захвату мира кучей сумасшедших диктаторов", – говорит эксперт.

Напомним, что Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК "Patriot". Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что "радоваться рано, ведь нужно гораздо больше этих систем".

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