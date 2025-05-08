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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2026
Время на прочтение
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Китайская делегация прибыла в Кремль с необычными сувенирами: что подарили Путину

Во время визита в Москву делегация КНР передала Кремлю подарки – граммофон, резной стол и сувениры в китайском стиле.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Китайская делегация подарила Путину граммофон

Китайская делегация подарила Путину граммофон. / © Фото из открытых источников

В ходе официального визита в Москву делегация, сопровождающая лидера Китая Си Цзиньпина, привезла в Кремль ряд сувениров, среди которых – граммофон и декоративный консольный стол с резьбой в традиционном китайском стиле.

Об этом сообщили российские СМИ.

Кроме граммофона, представители КНР доставили другие подарки, тщательно упакованные в ящики. Их содержимое официально не раскрывается.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая, накануне парада на Красной площади.

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