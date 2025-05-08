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Китайская делегация прибыла в Кремль с необычными сувенирами: что подарили Путину
Во время визита в Москву делегация КНР передала Кремлю подарки – граммофон, резной стол и сувениры в китайском стиле.
В ходе официального визита в Москву делегация, сопровождающая лидера Китая Си Цзиньпина, привезла в Кремль ряд сувениров, среди которых – граммофон и декоративный консольный стол с резьбой в традиционном китайском стиле.
Об этом сообщили российские СМИ.
Кроме граммофона, представители КНР доставили другие подарки, тщательно упакованные в ящики. Их содержимое официально не раскрывается.
Напомним, глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая, накануне парада на Красной площади.