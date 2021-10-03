Китайские военные самолеты приблизились к Тайваню: что произошл

Тайвань направил свои ВВС навстречу китайским самолетам.
Тайвань сообщил о втором приближении военных самолетов Китая за сутки к провозглашенной опознавательной зоне ПВО острова.
Об этом информирует NBC News.
КНР направила 20 самолетов в район архипелага Пратас. Тайваньские военные добавили, что направили свои ВВС навстречу китайским самолетам.
Ранее ВВС Китая направили 38 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, что стало рекордным количеством.
Ситуация с Тайванем возникла в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань.
Пекин настаивает на "принципе одного Китая", мол, нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Но во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
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