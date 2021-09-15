Китайский лидер отказался от личной встречи с Байденом - СМИ

В Белом доме пока не комментируют публикацию.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести личную встречу, на что лидер Китая ответил отказом. В ответ он предложил Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации СМИ, которое ссылается на знакомые с деталями разговора двух лидеров источники, предложение встречи было озвучен в ходе 90-минутного разговора между лидерами. Как отмечают источники издания, Байден предложил Си Цзиньпину провести очный саммит, но не смог добиться согласия. По мнению СМИ, это привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном.

"Президент США предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях… но лидер Китая не принял его предложение и вместо этого настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина", — пишет СМИ.

По словам собеседников издания, администрация Байдена расценивала общение двух лидеров стран как возможность проверить, готов ли Си к серьезному взаимодействию после того, как череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата.

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