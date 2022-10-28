Китайский министр в беседе с Лавровым заявил о поддержке России "под лидерством Путина"

Китай заявил о "высоком уровне взаимного доверия и поддержки между Китаем и Россией", который КНР хочет дальше углублять.

Китай заявил о поддержке России "под лидерством Путина". Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И во время состоявшегося 27 октября разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в коммюнике китайской стороны.

Путин отправил "поздравительное письмо" для Си Цзиньпина в связи с его переизбранием на пост президента Китая. В свою очередь, в КНР говорят, что это показывает "высокий уровень взаимного доверия и поддержки между Китаем и Россией".

"Китайская сторона также будет твердо поддерживать российскую сторону под лидерством президента Путина в их стремлении объединять российский народ для преодоления трудностей, решения проблем, реализации стратегических целей развития и утверждения статуса России как крупного игрока на международной арене", — говорится в коммюнике по итогам разговора.

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При этом в КНР отмечают, что Китай и Россия "имеют легитимное право реализовать свой путь развития", а любые попытки заблокировать этот прогресс "обречены на неудачу". Кроме того, Пекин заявляет о желании углублять взаимодействие с Москвой на всех уровнях "в пользу обеих стран и народов и для большей стабильности в этом хаотическом мире".

В коммюнике говорится, что министры иностранных дел РФ и Китая говорили и об Украине. Однако никаких деталей на этот счет не раскрывают.

Напомним, днем ранее Китай заявил, что "готов работать" с США, чтобы "найти способы найти общий язык во благо обеих сторон". Так, президент Китая Си Цзиньпин на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что современный мир — беспокойный, но более тесное общение и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами, как большими странами, поможет обеспечить большую стабильность и определенность в мире, а также способствовать миру и развитию.

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