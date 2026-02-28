Китаю не нужна ни победа, ни поражение России: политолог назвал главные цели Пекина

Флаг Китая / © Pixabay

Реклама

Китай пытается сохранять баланс сил в регионе и не поддерживает сценарий ни полной победы, ни поражения России.

Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Вадим Денисенко.

«Прежде всего, мы должны понимать, что Китай никогда не будет играть вторую скрипку в переговорах США. Пекин будет играть либо в свою игру, либо когда есть два равных партнера в переговорах — Китай и США. При всех обстоятельствах Китай не будет вмешиваться в переговорный процесс», — пояснил он.

Реклама

По словам эксперта, представления о глобальных интересах Китая часто упрощены. На самом деле Пекин не стремится ни к победе, ни к поражению России, а заинтересован в ее ослаблении и росте зависимости от Китая.

В то же время для китайской стороны принципиально сохранение Украины, в частности ее выхода к Черному морю. Изменение баланса сил в этом регионе, по мнению Денисенко, может негативно отразиться на экономических интересах Пекина.

«У нас достаточно примитивные, к сожалению, представления о Китае и их интересах не только в Европе, но и во всем мире. Китаю не нужна ни победа России, ни поражение их. Пекину нужна слабая Россия, со слабым центром Москвой, ориентированным на Китай. Что касается Украины, то Китаю точно не нужно поражение Киева. Особенно, если Украина теряет выход к Черному морю. Ведь это наоборот делает Россию сильнее и меняет весь баланс сил в Черном море и в целом в Центрально-Восточной Европе, а это во многом может ломать экономические планы Пекина», — подчеркнул он.

Эксперт не исключил, что Китай может присоединиться к мирным переговорам, однако исключительно по прагматичным соображениям.

Реклама

«Следовательно, Китай мог бы принять участие в мирных переговорах, но им нужно понимать конфигурацию в которой они это будут делать и при этом они будут решать ключевые задачи. В частности, максимальное ослабление России, сохранение Украины с выходом к Черному морю и возможность максимально зарабатывать на Европе», — добавил Денисенко.

Ранее сообщалось, что Китай остается ключевым фактором, способствующим войне России в Украине.

Мы ранее сообщали, что китайские поставщики резко подняли цены на оптоволокно для российских компаний в 2,5–4 раза на фоне глобального дефицита.