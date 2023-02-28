Китаю нужна слабая полумертвая Россия — Давидюк

Стратегически, с точки зрения следующих ста лет, Китаю нужна слабая полумертвая Россия, потому что это дешевый бесплатный ресурс, ассимиляция населения, которое станет через два поколения китайским, а также расширение территорий.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал политолог Николай Давыдюк.

По его словам, сейчас ослабить Россию и прийти на помощь Украине для Китая невыгодно, ведь свое население этот шаг не поймет.

"Китай не может вступать в войну на стороне демократических стран, он не может поддерживать ЕС, Украину, США. Китай сам является диктатурой и автократией. Публично он должен поддерживать такие же токсичные автократические режимы, чтобы подтвердить, почему у них внутри страны режим такой же", – сказал Давидюк.

Он добавил, что Китай должен поддерживать автократию, однако стратегически выгодна исключительно слабая Россия.

Напомним, умер политолог Глеб Павловский, который был советником Путина и разрабатывал кампанию Януковича. СМИ называли Павловского "главным политтехнологом Кремля", "идеологом Путина", пока в 2012 году он не перешел в оппозицию действующим российским властям.

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