КИУ назвал наиболее злобных депутатов-прогульщиков 2021 года — список

В этом списке есть один нардеп, не проголосовавший ни разу.

Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады Украины в 2021 году и назвал нардепов, которые в этом году пропустили больше всего голосований.

Результаты исследования опубликовали на сайте КИУ.

По данным КИУ, 25 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады за год. Тарас Козак из "Оппозиционной платформы - За життя" — единственный народный депутат, согласно результатам, не проголосовавший ни разу.

Список депутатов-прогульщиков:

Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований, Вадим Столар – 0,56%, Федор Христенко – 0,99%, Юрий Солод – 0,99%, Вадим Рабинович – 1%, Сергей Левочкин – 1%, Сергей Ларин – 1%, Игорь Абрамович – 1%, Ренат Кузьмин – 1%, Степан Ивахов – 1%. Виктор Медведчук – 3% голосований, Андрей Деркач – 3%, Александр Фельдман – 3%, Юрий Бойко – 3%, Александр Дубинский – 4%, Дмитрий Шенцев – 4%, Александр Пузанов – 4%, Юлия Левочкина – 5%, Игорь Палица – 6%, Антон Яценко – 8%, Игорь Кисилев – 9%, Виталий Борт – 9%, Григорий Суркис – 10%, Александр Герега – 10%.

Добавляют, наиболее активными в голосовании были депутаты от "Слуги Народа" (83%) и "ЕС" (80%), менее всего — "ОПЗЖ" (приняли участие в 38%) . Почти одинаковые показатели голосований у депутатов группы "Доверие" и "Голоса" (72% соответственно). Низший результат у депутатов "Батькивщины" (62%) и группы "За будущее" (54%).

Отмечается, всего в 2021 году было проведено 5681 голосований.

Напомним, скандальный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" (ОПЗЖ) Илья Кива отметился новым заявлением. Нардеп появился в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" и выступил с заявлением о "слиянии Украины с Россией".

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