КИУ назвал наиболее злобных депутатов-прогульщиков 2021 года — список

В этом списке есть один нардеп, не проголосовавший ни разу.
Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады Украины в 2021 году и назвал нардепов, которые в этом году пропустили больше всего голосований.
Результаты исследования опубликовали на сайте КИУ.
По данным КИУ, 25 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады за год. Тарас Козак из "Оппозиционной платформы - За життя" — единственный народный депутат, согласно результатам, не проголосовавший ни разу.
Список депутатов-прогульщиков:
- Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований,
- Вадим Столар – 0,56%,
- Федор Христенко – 0,99%,
- Юрий Солод – 0,99%,
- Вадим Рабинович – 1%,
- Сергей Левочкин – 1%,
- Сергей Ларин – 1%,
- Игорь Абрамович – 1%,
- Ренат Кузьмин – 1%,
- Степан Ивахов – 1%.
- Виктор Медведчук – 3% голосований,
- Андрей Деркач – 3%,
- Александр Фельдман – 3%,
- Юрий Бойко – 3%,
- Александр Дубинский – 4%,
- Дмитрий Шенцев – 4%,
- Александр Пузанов – 4%,
- Юлия Левочкина – 5%,
- Игорь Палица – 6%,
- Антон Яценко – 8%,
- Игорь Кисилев – 9%,
- Виталий Борт – 9%,
- Григорий Суркис – 10%,
- Александр Герега – 10%.
Добавляют, наиболее активными в голосовании были депутаты от "Слуги Народа" (83%) и "ЕС" (80%), менее всего — "ОПЗЖ" (приняли участие в 38%) . Почти одинаковые показатели голосований у депутатов группы "Доверие" и "Голоса" (72% соответственно). Низший результат у депутатов "Батькивщины" (62%) и группы "За будущее" (54%).
Отмечается, всего в 2021 году было проведено 5681 голосований.
Напомним, скандальный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" (ОПЗЖ) Илья Кива отметился новым заявлением. Нардеп появился в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" и выступил с заявлением о "слиянии Украины с Россией".
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