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КИУ назвал наиболее злобных депутатов-прогульщиков 2021 года — список

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КИУ назвал наиболее злобных депутатов-прогульщиков 2021 года — список

УНИАН

В этом списке есть один нардеп, не проголосовавший ни разу.

Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады Украины в 2021 году и назвал нардепов, которые в этом году пропустили больше всего голосований.

Результаты исследования опубликовали на сайте КИУ.

По данным КИУ, 25 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады за год. Тарас Козак из "Оппозиционной платформы - За життя" — единственный народный депутат, согласно результатам, не проголосовавший ни разу.

Список депутатов-прогульщиков:

  1. Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований,
  2. Вадим Столар – 0,56%,
  3. Федор Христенко – 0,99%,
  4. Юрий Солод – 0,99%,
  5. Вадим Рабинович – 1%,
  6. Сергей Левочкин – 1%,
  7. Сергей Ларин – 1%,
  8. Игорь Абрамович – 1%,
  9. Ренат Кузьмин – 1%,
  10. Степан Ивахов – 1%.
  11. Виктор Медведчук – 3% голосований,
  12. Андрей Деркач – 3%,
  13. Александр Фельдман – 3%,
  14. Юрий Бойко – 3%,
  15. Александр Дубинский – 4%,
  16. Дмитрий Шенцев – 4%,
  17. Александр Пузанов – 4%,
  18. Юлия Левочкина – 5%,
  19. Игорь Палица – 6%,
  20. Антон Яценко – 8%,
  21. Игорь Кисилев – 9%,
  22. Виталий Борт – 9%,
  23. Григорий Суркис – 10%,
  24. Александр Герега – 10%.

Добавляют, наиболее активными в голосовании были депутаты от "Слуги Народа" (83%) и "ЕС" (80%), менее всего — "ОПЗЖ" (приняли участие в 38%) . Почти одинаковые показатели голосований у депутатов группы "Доверие" и "Голоса" (72% соответственно). Низший результат у депутатов "Батькивщины" (62%) и группы "За будущее" (54%).

Отмечается, всего в 2021 году было проведено 5681 голосований.

Напомним, скандальный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" (ОПЗЖ) Илья Кива отметился новым заявлением. Нардеп появился в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" и выступил с заявлением о "слиянии Украины с Россией".

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