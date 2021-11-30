Кива не получит степень кандидата наук: окончательное решение Минобразования

Санкции применили и к научному руководителю, а также членам ученого совета, рассматривавшим работу Кивы.

Аттестационная коллегия Минобразования и науки отменила решение ученого совета о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук.

Об этом рассказала глава подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады, нардеп Юлия Гришина.

"На заседании Аттестационной коллегии Минобразования единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению", — сообщила Гришина.

Санкции применили и к научному руководителю, а также членам ученого совета, рассматривавшим работу Кивы. Так, руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Напомним, что 16 ноября после обыска и лишения наградного оружия Кива заявил, что у него отобрали звание кандидата наук. В свою очередь, в Минобразования объяснили, что Илью Киву не лишали звания кандидата наук потому, что его и не присваивали.

Отметим, что решение ученого совета о присвоении научной степени не является последней инстанцией. Его должен утвердить МОН.

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