Кива сдал экзамен на адвоката: какие привилегии он может получить

Кива сдал экзамен на адвоката: какие привилегии он может получить

Например, Киву не смогут обыскать без отдельного постановления и присутствия представителя Совета адвокатов.

Народный депутат от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Илья Кива, который стал кандидатом наук по государственному управлению, сдал квалификационный экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.

Информация содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, информирует Bihus.Info.

Экзамен скандальный нардеп сдавал в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры еще в январе. Однако журналисты об этом узнали только сейчас.

"Учитывая, что человек с таким ФИО в Украине один, сомнений в том, что речь идет именно о народном депутате, нет. Но экзамен — лишь один из этапов", — отмечают журналисты.

По словам адвокат издания Марии Музычки, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться уже в сентябре. И тогда станет ясно, станет ли Кива адвокатом.

"Если так — он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного постановления и присутствии представителя Совета адвокатов", — отметила Музычка.

Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. ТСН.uа рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы ВР 9-го созыва.

Ранее суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн прибыли от жомовой ямы.

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