Кива совершил государственную измену — "УДАР Виталия Кличко" подал заявление об уголовном правонарушении в правоохранительные органы

"УДАР Виталия Кличко" считает, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Кивы, адресованное Владимиру Путину, должено трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины — государственная измена.

Официальное заявление от имени партии об открытии соответствующего уголовного производства направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома "УДАРа" Артура Палатного.

Об этом сообщает официальный сайт "УДАР".

"За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составила 42 500 — 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины, несет лично Владимир Путин — главнокомандующий войск Российской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном Телеграмм-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздровляетПутина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", — говорится в заявлении.

Партия "УДАР Виталия Кличко" просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины — "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.

Ранее Артур Палатный заявил, что СБУ возбудит уголовное дело по факту государственной измены. Также он считает, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО — рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.

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