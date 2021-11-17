Кива так и не стал кандидатом наук: решение Минобразования

Кива так и не стал кандидатом наук: решение Минобразования

Комиссия Миносветы установила, что в диссертации Кивы нет научной новизны.

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что после изъятия наградного оружия его также "лишили звания кандидата наук".

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Политика Страны".

Комиссия Минобразования установила, что в диссертации Кивы нет научной новизны.

"Власть не только лишила меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска вынудили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны", – написал политик.

Если точнее, то кандидатом наук Кива официально так и не стал, ведь МОН не утвердило решение ученого совета.

Депутат считает, что это решение "очередной формальный повод власти дискредитировать" его. Кроме того, Кива сообщил, что в квартире, где проживает его вторая дочь, также прошли обыски.

Напомним, у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводились обыски. Как пояснили в ГБР, с обысками к народному депутату пришли из-за стрельбы из автомата. В день смерти Степана Бандеры Кива записал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения", после чего сзади загорается салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.

Ранее сообщалось, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. ТСН.ua рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы ВР 9-го созыва.

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