Кива живет в незадекларированном коттедже под Киевом — Bihus info

Объяснить журналистам, кому принадлежит дом в Козине, нардеп отказался.

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива живет в незадекларированном доме в поселке Козин под Киевом.

Об этом идет речь в расследовании проекта Bihus.info.

Журналисты узнали о доме благодаря рассказам самого Кивы об обысках. Также фото и видеофиксацию обысков опубликовал в соцсетях его коллега из фракции Вадим Рабинович.

Сам Кива после инцидента рассказал, что стражи порядка побывали в доме, где живет его двухлетний ребенок. С матерью ребенка, очевидно, в браке он не состоит.

Сопоставив попавшее в кадр с объявлениями о продаже и аренде недвижимости в Интернете, журналисты предположили, что речь идет о трехэтажном имении в Козине на Киевщине.

bihus.info

Отмечается, что в марте прошлого года коттедж был выставлен на продажу. Трехэтажное здание с 8 комнатами имеет площадь 420 кв. Цена — 21 млн грн, а долгосрочная аренда — 120 тыс. грн в месяц. Однако ни покупки дома, ни расходов по его аренде нет в декларации Ильи Кивы.

bihus.info

По словам авторов расследования, Кива также пользуется автомобилем KIA, зарегистрированным на своего экс-помощника Александра Даниленко.

Объяснить журналистам, кому принадлежит здание в Козине, нардеп отказался.

Ранее журналисты показали роскошное имение Медведчука под Киевом с шубохранилищем и помещением для картин.

Напомним, у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводились обыски. Как пояснили в ГБР, с обысками к народному депутату пришли из-за стрельбы из автомата. В день смерти Степана Бандеры Кива записал видео, на котором с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения", после чего сзади загорается салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.

После обысков депутата заставили сдать оба наградных пистолета.

Ранее сообщалось, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. ТСН.ua рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы ВР 9-го созыва.

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