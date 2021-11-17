Классическое проявление гибридной агрессии со стороны режима Лукашенко – Боррель о ситуации на границе с ЕС

Классическое проявление гибридной агрессии со стороны режима Лукашенко – Боррель о ситуации на границе с ЕС

"Мы являемся свидетелями нестабильности, конфликтов, транснациональных угроз, которые наносят вред нашей безопасности", — сказал он.

Ситуация, складывающаяся на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью, является классическим проявлением гибридной агрессии со стороны режима Лукашенко и ЕС должен отреагировать.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

"Мы являемся свидетелями нестабильности, конфликтов, транснациональных угроз, которые наносят вред нашей безопасности. Мы видим также использование гибридных тактик, как мы это происходит сегодня на границе с Беларусью. Еще несколько месяцев назад такое было трудно даже представить", — сказал Боррель.

По его словам, в предисловии к "Стратегическому компасу ЕС", который был представлен министрам обороны и иностранных дел, он написал, что в современном мире "классическая" граница между войной и миром размыта, она больше не является черно-белой.

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"Мир полон гибридных ситуаций, динамика которых определяется конкуренцией, запугиванием и причинением вреда. То, что мы видим сегодня на границах Польши и Литвы с Беларусью, — это типичный пример. Это очень хорошо показывает, что мы сталкиваемся с гибридной войной, которая имеет очень много оттенков между черным и белым, между миром и войной. И где буквально все, даже люди, могут превращаться в оружие", — резюмировал представитель ЕС.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС.

Как сообщалось, 15 ноября ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко из-за миграционного кризиса.

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