"Классика российских манипуляций": Кулеба прокомментировал заявление Путина о "одном народе"

Кулеба подчеркнул, что украинцы и россяине — два разных народа.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы украинцы и россияне — один народ.

Об этом глава украинского внешнеполитического написал на своей странице в Тwitter.

Кулеба подчеркнул, что украинцы и россияне — два разных народа.

"Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, развязавший агрессию", — отметил глава МИД.

Также министр объяснил, что россияне в Украине являются не коренным народом, а нацменьшинством, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

"Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций", — отметил Кулеба.

Министр добавил, что коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.

Напомним, что Владимир Путин во время прямой линии заявил, что российский и украинский народы являются "единым целым".

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