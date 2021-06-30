"Классика российских манипуляций": Кулеба прокомментировал заявление Путина о "одном народе"

Кулеба подчеркнул, что украинцы и россяине — два разных народа.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы украинцы и россияне — один народ.
Об этом глава украинского внешнеполитического написал на своей странице в Тwitter.
Кулеба подчеркнул, что украинцы и россияне — два разных народа.
"Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, развязавший агрессию", — отметил глава МИД.
Также министр объяснил, что россияне в Украине являются не коренным народом, а нацменьшинством, права которого защищены Конституцией наравне с другими.
"Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций", — отметил Кулеба.
Министр добавил, что коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.
Напомним, что Владимир Путин во время прямой линии заявил, что российский и украинский народы являются "единым целым".