"Классика силовой игры": Путин заставил Уиткоффа ждать встречи 8 часов

Стив Уиткофф, которого президент США отправил к Путину для предварительного обсуждения соглашения о прекращении огня за закрытыми дверями, пробыл в российской столице чуть больше 12 часов. И большую часть этого времени, похоже, ему пришлось "ждать под дверью".

Об этом пишет Sky News.

Визит Уиткоффа был запланирован после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Однако прибыв в Москву в четверг, 13 марта, он прождал хозяина Кремля не менее восьми часов, прежде чем встреча все таки состоялась.

Официально американскому посланнику пришлось ждать, потому что Путин был слишком занят приемом другого диктатора – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Примечательно, что этот визит лидера соседнего государства был организован слишком поспешно и вдруг, о нем стало известно только накануне визита Уиткоффа.

"Мы не знаем наверняка, было ли время визита Лукашенко выбрано намеренно, но это определенно не было похоже на совпадение. Скорее это было похоже на классическую путинскую игру с целью демонстрации своей силы. Кремлевский лидер не любит, когда его загоняют в угол и указывают, что делать, особенно на его собственной территории. Это было похоже на послание американцам: я здесь босс, я устанавливаю график и я никому не обязан", – говорится в публикации.

В конце концов Путин нашел для Уиткоффа свое драгоценное личное время, когда уже стемнело и встреча прошла за закрытыми дверями. Неизвестно, как долго продолжался разговор, как неизвестны и его подробности. Но учитывая комментарии Путина, сделанные ранее вечером на совместной пресс-конференции с Лукашенко, он, вероятно, подпишет соглашение о прекращении огня только в том случае, если получит взамен то, что хочет. И судя по всему, он по-прежнему "хочет всего" и не готов отступить от своих "красных линий".

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А это означает, что Россия скорее всего будет настаивать на внеблоковом статусе Украины, отказе от участия войск стран-членов НАТО в миротворческой миссии и как минимум сохранении российского контроля над оккупированными украинскими территориями.

По данным российского радио "Маяк", встреча Путина с Уиткоффом в Кремле завершилась в 1:30 ночи. Примерно через полчаса посланник Трампа вернулся в аэропорт и покинул Россию, но не с согласием Путина, а с новым списком его требований. Теперь "мяч в руках" Трампа, и ему предстоит решить, что делать дальше.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным была "очень положительной и продуктивной", но ситуация остается сложной. Он отметил, что есть основания для осторожного оптимизма, но российскую позицию еще предстоит изучить детально.

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